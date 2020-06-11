Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Брянске в исправительной колонии №1

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Очаг коронавирусной инфекции выявлен в исправительной колонии №1 в городе Брянске. В региональном управлении ФСИН сообщили, что заболевание у заразившихся осужденных протекает бессимптомно или в легкой форме, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди осужденных и сотрудников УИС в ИК-1 проводится ряд санитарно-противоэпидемических мер.

Помещения исправительного учреждения дезинфецированы, проводится постоянное кварцевание и проветривание. Личный состав и осужденные обследованы, им измеряют температуру. Инфицированные изолированы на территории колонии и находятся под наблюдением врачей. В пресс-службе брянского УФСИН подчеркнули, что все обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, - передает ТАСС.

Родственники заключенных рассказали сайту «МБХ медиа», что у некоторых осужденных температура поднимается до 40 градусов. Изолирован целый отряд. Зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева считает, что избежать распространения инфекции в местах лишения свободы невозможно.

16 марта в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в исправительных колониях Брянской области введен режим ограничений, в том числе, прекращены длительные и краткосрочные свидания с родственниками.

ИК-1 - мужская колония строго режима, расположена в городе Брянске, в ней отбывают наказание около тысячи осужденных.

Роспотребнадзор назвал три региона, в которых запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2, вызывающему коронавирусную инфекцию.