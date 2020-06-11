Роспотребнадзор назвал три региона, в которых проведут исследования популяционного иммунитета к коронавирусу

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11 июня 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвала три региона, в которых запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2, вызывающему коронавирусную инфекцию.

По данным Роспотребнадзора, сероэпидемиологическое исследование планируется в июне текущего года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга.

Исследования будут проводиться с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при участии медицинских организаций регионов.

В исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп (18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше).

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые будут получены в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве не собираются устанавливать карантин для приезжих из других регионов России

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 7,5 миллиона человек.