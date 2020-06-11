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Собянин сообщил, что вводить карантин для приезжающих в Москву не будут, но посоветовал ограничить поездки в столицу

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин сообщил, что вводить карантин для приезжающих в Москву не будут, но посоветовал ограничить поездки в столицу
Москва, фото: pixabay.com

Сергей Собянин сообщил, что в Москве не собираются устанавливать карантин для приезжих из других регионов России. По словам градоначальника, ограничений такого плана вводить никогда не планировалось. Но Собянин все-таки посоветовал пока ограничить поездки в Москву.

Жителям Москвы глава мегаполиса порекомендовал не выходить из дома 12 июня, в День России, и на парад Победы 24 июня. Мэр напомнил, что массовые мероприятия в Москве пока запрещены.

«Я бы не рекомендовал выходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия....Лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки не должно быть»,— сказал Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия 24».
Собянин подчеркнул, что ограничения снимаются постепенно, в зависимости от динамики COVID.

Сначала были открыты предприятия и стройки, МФЦ, затем объекты сфер услуг и торговли. За последние 10 дней никаких ухудшений ситуации с коронавирусом в Москве не зафиксировано.

ИЧ

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