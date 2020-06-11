Владимир Путин поручил снизить ставки по образовательным кредитам

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11 июня 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Правительство совместно с Центробанком до 15 августа должно принять меры по повышению привлекательности образовательных кредитов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству совместно с Банком России принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3 процентов", - говорится в документе.

Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Также правительству России поручено выделить из бюджета 41,7 млрд рублей на оказание в 2020 году поддержки федеральным образовательным организациям, научным организациям и организациям здравоохранения – в том числе на зарплаты работников, которые не должны быть ниже уровня, достигнутого в 2019 году.

Ранее Путин подписал закон, по которому в случае ЧС в стране вводится дистанционное обучение.