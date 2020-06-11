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Доктор педагогических наук поддержал решение выдать аттестаты без сдачи экзаменов

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Доктор педагогических наук поддержал решение выдать аттестаты без сдачи экзаменов
фото: pixabay.com

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург поддержал решение правительства выдать аттестаты выпускникам без сдачи экзаменов. 

«Тем, кто не собирается поступать, зачем им сдавать? Они пойдут на работу, в колледжи. Абсолютно зрелое и трезвое постановление, которое исходит из реально сложившихся условий», - считает директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург.

Все выпускники 9-х и 11-х классов в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Юноши и девушки, которые захотят продолжить обучение в колледжах, в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в учебные заведения по результатам школьного аттестата.

Молодые люди, решившие получить высшее образование, будут сдавать ЕГЭ.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее выдачу школьных аттестатов в этом году без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и возможность сдать такой экзамен для тех, кто планирует поступить в вуз.

Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Скорректировать привычный порядок сдачи экзаменов пришлось из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Традиционный ЕГЭ отменен для обеспечения безопасности школьников и педагогов.

ИЧ

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