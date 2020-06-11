В России школьники получат аттестат без экзаменов

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Выпускной. Фото: pixabay.com

В этом году в России все выпускники 9 и 11 классов получат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, все желающие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях смогут поступить туда без сдачи дополнительных экзаменов – зачисление в 2020 году будет проводиться по результатам аттестатов.

При этом все желающие поступить в вуз и получить высшее образование должны будут сдать Единый государственный экзамен по необходимым предметам. В этом году ЕГЭ начнется с 3 июля.