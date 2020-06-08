«Родительский комитет» одобрил идею пересдачи профильных ЕГЭ сразу

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8 июня 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест. Фото: pixabay.com

В «Родительском комитете» поддержали предложение депутатов Госдумы разрешить выпускникам пересдавать сразу не только обязательные ЕГЭ, но и профильные.В настоящее время это разрешается сделать только год спустя.

«Порядок итоговой аттестации должен быть прописан в ФЗ "Об образовании" и давать всем учащимся равные права на доступность образования, в том числе давать возможность пересдавать экзамен по профильному предмету одновременно с базовыми предметами», - сказано в обращении «Родительского комитета». Отмечается, что обращение планируется отправить председателю Госдумы Вячеславу Володину и российскому президенту Владимиру Путину.