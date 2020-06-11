Спикер ГД заявил, что основой восстановления экономики должна стать поддержка отечественного производителя

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11 июня 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Основой будущего восстановления экономики должна стать поддержка отечественного производителя. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в ближайшее время правительство представит президенту общенациональный план действий по восстановлению экономики, основой которого должна стать поддержка отечественного производителя.

По словам спикера Госдумы, необходимо помочь отечественному производителю наладить выпуск конкурентоспособной продукции, в том числе гражданского назначения, на предприятиях оборонного комплекса.

«Наши инженеры и конструкторы способны создать высокотехнологичное, надежное оборудование и комплектующие, которые заменят дешевый и низкосортный импорт», – заявил Володин, отметив, что это особенно важно в отраслях, где от качества изделия напрямую зависят жизнь и здоровье человека.