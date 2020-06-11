Кутепов предлагает оказать господдержку предприятиям и организациям ЖКХ

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Андрей Кутепов. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает распространить меры государственной поддержки на предприятия и организации ЖКХ.

Сенатор направил соответствующее письмо на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.

В период распространения новой коронавирусной инфекции в зоне экономического риска остаются предприятия жилищно-коммунального комплекса. При этом они не попадают в сегмент субъектов МСП, говорится в письме.

Кутепов отметил, что собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых помещений предоставлена возможность отсрочки платежей. При этом такая отсрочка негативно отразится на выручке предприятий и организаций ЖКХ, так как послаблений для них не предусмотрено.

Сенатор считает, что для решения указанных проблем предлагается предусмотреть для ресурсноснабжающих организаций возможность рассрочки уплаты налогов, обязательство уплаты по которым наступает в апреле, на вторую половину года и исключить арест счетов до 31 декабря 2020 года.