В ЦИК призвали всех желающих проверить честность и открытость голосования по поправкам

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июня 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Элла Памфилова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © АГН Москва

В Центризбиркоме рассказали, как на площадках для голосования будет обеспечиваться работа наблюдателей и прозрачность процедур, а также как можно избежать очереди на участке.

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала всех желающих и сомневающихся прийти на площадки и лично проконтролировать, чтобы голосование было проведено открыто и честно. «Мы невероятно заинтересованы, чтобы было как можно больше наблюдателей», - заявила она.

Памфилова добавила, что во избежание очередей гражданам будут присылать рекомендательное время для голосования, однако каждый гражданин вправе пренебречь этим советом и прийти тогда, когда удобно.