Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет на дачном участке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать голосование за поправки в основной закон страны в садовых товариществах.
Напомним, всероссийское голосование состоится 1 июля, те, кто хочет проголосовать дома, может подать соответствующее заявление в избирательную комиссию в письменном виде, по телефону или через портал госуслуг. Голосование на дому будет проходить с 25 по 30 июня.
Алексей Текслер дал поручение главам муниципалитетов организовать голосование и в садовых товариществах.
«Прошу работать в тесном контакте с местными избирательными комиссиями и оказывать им всю необходимую помощь», — сказал Алексей Текслер.