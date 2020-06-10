Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет на дачном участке

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10 июня 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил организовать голосование за поправки в основной закон страны в садовых товариществах.

Напомним, всероссийское голосование состоится 1 июля, те, кто хочет проголосовать дома, может подать соответствующее заявление в избирательную комиссию в письменном виде, по телефону или через портал госуслуг. Голосование на дому будет проходить с 25 по 30 июня.

Алексей Текслер дал поручение главам муниципалитетов организовать голосование и в садовых товариществах.

«Прошу работать в тесном контакте с местными избирательными комиссиями и оказывать им всю необходимую помощь», — сказал Алексей Текслер.