Правительство РФ выделит на поддержу малообеспеченных семей более 12 млрд рублей

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11 июня 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дом правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит более 12 млрд рублей на субсидии малообеспеченным семьям с детьми.

Правительство рассмотрит вопрос об увеличении субсидий регионам на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Мишустин отметил, что в федеральном бюджете на 2020 год уже было предусмотрено около 105 млрд рублей на эти цели.

«Направим 19 субъектам РФ, где необходимы дополнительные средства, более 12,5 млрд рублей», – сказал премьер-министр на заседании правительства.

Какие конкретно регионы получат дополнительные средства, пока что не сообщается.

Ранее сообщалось, что Мишустин отчитается о работе правительства в Госдуме 22 июля.