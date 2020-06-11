Правительство РФ выделит на поддержу малообеспеченных семей более 12 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит более 12 млрд рублей на субсидии малообеспеченным семьям с детьми.
Правительство рассмотрит вопрос об увеличении субсидий регионам на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет.
Мишустин отметил, что в федеральном бюджете на 2020 год уже было предусмотрено около 105 млрд рублей на эти цели.
«Направим 19 субъектам РФ, где необходимы дополнительные средства, более 12,5 млрд рублей», – сказал премьер-министр на заседании правительства.
Какие конкретно регионы получат дополнительные средства, пока что не сообщается.
Ранее сообщалось, что Мишустин отчитается о работе правительства в Госдуме 22 июля.