В России начинаются выплаты волонтерам, взявшим опеку над пенсионерами и сиротами в период пандемии

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11 июня 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсионеры. Фото: сайт Госдума РФ

Отделения ПФР в регионах приступают к перечислению специальных выплат гражданам, которые с апреля по июнь 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

Выплата составляет 12 130 рублей в месяц и полагается на каждого человека, за которым осуществляется уход.

«Право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, а также волонтеры и другие граждане принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, а также взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций соцобслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – говорится в документе.

Для получения средств необходимо до 1 октября подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или МФЦ. Дополнительных документов не требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.

В ведомстве добавили, что неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами и получающие компенсационную выплату в размере 1 200 рублей или ежемесячную выплату (10 000 рублей), под категорию получателей этой специальной выплаты не подпадают.