Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин распорядился выделить более 1 млрд рублей на СИЗ для волонтеров

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Путин распорядился выделить более 1 млрд рублей на СИЗ для волонтеров
Волонтеры. Фото: сайт органов власти РА.

Волонтеры будут бесплатно обеспечены средствами индивидуальной защиты от COVID-19. На приобретение масок, респираторов и перчаток президент России Владимир Путин распорядился выделить более 1 млрд рублей.

Правила закупки СИЗ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Таким образом, государство бесплатно обеспечит волонтеров и социально ориентированные некоммерческие организации средствами индивидуальной защиты от коронавируса.

Более 1 млрд рублей направят на приобретение, хранение и доставку респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и лицевых экранов.

Средства защиты будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтерских центров. Этим займется единый оператор, назначенный правительством.

ДВа

В мире

Киевский военный аналитик назвал предполагаемый срок «захвата Украины» Россией

Киевский военный аналитик назвал предполагаемый срок «захвата Украины» Россией

Украина может быть «захвачена» Российской Федераций к сентябрю текущего года. С соответствующим прогнозом выступил киевский военный эксперт Алексей Арестович, говорится в заметке, размещенной на страницах СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью