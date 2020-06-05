Путин распорядился выделить более 1 млрд рублей на СИЗ для волонтеров

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5 июня 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Волонтеры. Фото: сайт органов власти РА.

Волонтеры будут бесплатно обеспечены средствами индивидуальной защиты от COVID-19. На приобретение масок, респираторов и перчаток президент России Владимир Путин распорядился выделить более 1 млрд рублей.

Правила закупки СИЗ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Таким образом, государство бесплатно обеспечит волонтеров и социально ориентированные некоммерческие организации средствами индивидуальной защиты от коронавируса.

Более 1 млрд рублей направят на приобретение, хранение и доставку респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и лицевых экранов.

Средства защиты будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтерских центров. Этим займется единый оператор, назначенный правительством.