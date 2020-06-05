Волонтеры смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за волонтерство.
В частности, вузам рекомендовано давать определенное количество дополнительных баллов при предъявлении волонтерской книжки. Правила поступления вузов, как правило, это предусматривают.
«Если речь идет о магистратуре или, может быть, волонтеры-школьники поступают на первый курс, то здесь есть возможность вузам дать дополнительные баллы», – сказал министр.
Ранее правительство определило, как поощрить волонтеров, помогавших людям во время пандемии. Гражданам РФ, кто принял на временное проживание инвалидов, пожилых или детей-сирот, полагается 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.