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Волонтеры смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Волонтеры смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вузы
Волонтерский штаб. Фото: сайт МГТУ

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за волонтерство.

В частности, вузам рекомендовано давать определенное количество дополнительных баллов при предъявлении волонтерской книжки. Правила поступления вузов, как правило, это предусматривают.

«Если речь идет о магистратуре или, может быть, волонтеры-школьники поступают на первый курс, то здесь есть возможность вузам дать дополнительные баллы», – сказал министр.

Ранее правительство определило, как поощрить волонтеров, помогавших людям во время пандемии. Гражданам РФ, кто принял на временное проживание инвалидов, пожилых или детей-сирот, полагается 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

ДВа

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