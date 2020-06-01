Правительство определило, как поощрить волонтеров, помогавших людям во время пандемии

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1 июня 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Здание правительства РФ. Фото: сайт Госдумы.

Гражданам РФ, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, пожилых или детей-сирот, полагается 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Эти деньги смогут получить волонтеры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки, получат выплаты от государства.

Предоставление выплат планируется реализовать через ПФР с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года. Ежемесячные выплаты полагаются в период с 1 апреля по 30 июня.

На специальные выплаты из резервного фонда правительства выделяется более 145 млн рублей.