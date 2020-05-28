Волонтеры будут получать за оказание помощи в период пандемии 12 тысяч рублей ежемесячно

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28 мая 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Волонтер развозит продукты. Фото: сайт Госсовета РА

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о дополнительных ежемесячных выплатах волонтерам и социальным работникам, которые занимаются оказанием помощи в период пандемии коронавируса.

По словам премьера, именно эти люди сейчас опекают инвалидов, стариков, детей-сирот. Благодаря такой помощи эти люди находятся дома, а не в социальных учреждениях.

Мишустин отметил, что на эмоциональном и физическом состоянии таких людей сказывается «теплота живого общения».

Ранее сообщалось, что правительство выделит 11 млрд рублей аэропортам на зарплаты сотрудникам и компенсацию расходов из-за пандемии.