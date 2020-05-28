Правительство выделит 11 млрд рублей аэропортам на зарплаты сотрудникам и компенсацию расходов из-за пандемии

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28 мая 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: самолет, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов для выплаты зарплат сотрудникам и уплату страховых взносов.

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«Направим почти 11 миллиардов рублей на поддержку наших аэропортов, средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов. Обращаю внимание, что эта мера поддержи не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров», - пояснил глава кабмина.

Мишустин добавил, что эти средства могут быть использованы на содержание, ремонт, эксплуатацию зданий, оборудования и транспортных средств. Он отметил, что контролировать расходы будет Росавиация.