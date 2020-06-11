В Липецкой области скончался заболевший коронавирусной инфекцией фельдшер скорой помощи

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11 июня 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

В Липецкой области скончался фельдшер скорой помощи, у которого был подтвержден коронавирус. Об этом сообщила в четверг, 11 июня, администрация региона.

Известно, что мужчина работал в отделение скорой медицинской помощи Измалковской районной больницы, ему было 40 лет. У больного была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни пациента. Но, несмотря на проводимую терапию, заболевание имело тяжёлое течение. Позже на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.

Всего в Липецкой области выявлено 2758 случаев заражения COVID-19,выздоровели 1092 человека.

Ранее сообщалось: сто два новых случая заражения COVID-19 выявили за минувшие сутки в Новосибирской области.