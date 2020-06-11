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На Урале будут судить священника, призывавшего нарушать режим самоизоляции

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Урале будут судить священника, призывавшего нарушать режим самоизоляции
Церковь. Фото: Pixabay

В отношении схиигумена Сергия (Николая Романова) из Свердловской области возбудили административное дело.

Священник обвиняется в распространении заведомо ложной информации, он призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус «псевдопандемией». Суд рассмотрит дело 23 июня.

Ранее епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Причиной стала его проповедь, в которой священник заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны». Самоизоляцию он назван незаконной, а также отметил, что россиян «лишают свободы и работы».

Кроме этого, схиигумен призвал прихожан выходить на улицу. После того, как ему запретили проповедовать, очередная проповедь появилась в Интернете, где священник вновь раскритиковал закрытие храмов из-за «псевдопандемии».

ДВа

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