В оперштабе сообщили о новых случаях заражения COVID-19

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11 июня 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В России за последние 24 часа зафиксировано 8779 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество заразившихся в стране превысило 500 тысяч человек, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что 3235 заболевших не ощущают никаких симптомов. Новые случаи COVID-19 выявили в 84 регионах России.

Также в оперштабе добавили, что от коронавируса вылечились 8367 человек. Всего на сегодняшний день количество выздоровевших в стране составило 261 150 человек. «За последние сутки выписано 8 367 человек... За весь период выписано 261 150 человек», - сказано в сообщении.