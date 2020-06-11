Банки планируют блокировать переводы без ответа клиентов

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11 июня 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Банковская карта. Фото: Pixabay

Российские банки попросили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента.

В обосновании предложения говориться, что «это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества».

Банк России, в свою очередь, рекомендовал ассоциации «Финтех», в которую входят крупнейшие российские банки, подготовить дополнительную аргументацию для исключения существующей нормы.

Также сообщается, что в настоящее время по закону банки должны возобновлять операции, «попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней».

Ранее сообщалось, что в рекламе банковских услуг будут предупреждать об обязательствах граждан по кредитам.