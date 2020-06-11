Эспер пояснил, почему даже очень богатые люди в РФ не олигархи

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11 июня 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Копилка. Фото: pixabay.com

Частные структуры в России не имеют сравнимых с государством ресурсов, поэтому и самым богатым бизнесменам нет смысла даже пытаться влиять на политику, олигархами их считать нельзя. В этом уверен директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Журавлев считает, что сейчас в РФ нет частной структуры, сравнимой с государством по материальным ресурсам.

«И поэтому даже самым крупным российским предпринимателям нет смысла пытаться использовать свои ресурсы для влияния на политику - сделать ничего не удастся, а надорваться можно», - рассказал эксперт.

По мнению специалиста, эта ситуация естественна, ведь 30 лет назад в России не было ничего, кроме государства , откуда вышел весь российский бизнес. Так, «зрелый родитель сильнее молодых детей».

Мужчина предложил несколько уточнить определение слова «олигарх»".

«Соглашаясь с логикой высокого чиновника, хотелось бы изменить его определение. Олигархи - это люди, которые обладают сравнимыми с государством материальными и организационными ресурсами, используя которые они при желании могут существенно повлиять на политику», - предложил он.

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