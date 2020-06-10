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В Узбекистане на сегодняшний момент 4623 зараженных коронавирусом

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Узбекистане на сегодняшний момент 4623 зараженных коронавирусом
Вирус. Фото: pixabay.com

В Узбекистане число зараженных коронавирусом за последние 24 часа увеличилось еще на 76 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Сейчас в регионе количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4623 пациента. Общее число выздоровевших после COVID-19 возросло до 3532. В настоящее время на лечении находятся 1072 жителя с коронавирусом нового типа, из них восемь – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в некоторых регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы. Условия начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного транспорта.  

Ранее сообщалось: власти Коми объяснили прирост зараженных коронавирусом в республике.

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