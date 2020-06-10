Власти Коми объяснили прирост зараженных коронавирусом в республике

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10 июня 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Коми серьезный суточный прирост заразившихся коронавирусом произошел за счет распространения инфекции в Воркуте и Усинске. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

Он отметил: прирост заболевших за минувшие сутки очень большой, он составляет 67 человек. Воркута и Усинск продолжают давать рост пациентов, сегодня это 50 человек из 67.

Всего в Коми с начала пандемии подтверждено 1693 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 939 человек. Сейчас республика занимает 63-е место среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось: за минувшие сутки в Греции выявлены 11 новых случаев заражения коронавирусом.