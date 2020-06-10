Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Совет Федерации. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Сенатор Совфеда Сергей Леонов считает, что в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения следует пожизненно лишать водительских прав.

Он отметил, что лечение от наркотической или алкогольной зависимости не может быть долгосрочным, и в любой момент у человека может наступить срыв. Парламентарий также отметил, что нынешнее наказание является слишком мягким.

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз – на два года. А если уже третий раз – то пожизненно», - сказал Леонов.

При этом он предложил наладить межведомственное сообщение и сообщать в ГИБДД, если человек лечится от алкогольной или наркотической зависимости. В таком случае на время лечения действие водительских прав стоит приостановить.