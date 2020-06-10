В Совфеде резко ответили на слова Румынии о враждебности России

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10 июня 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление румынских властей о признании России «враждебным государством» и «угрозой» для региона.

«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России», - высказал он RT.

При этом Цеков отметил, что наращивание военного потенциала России носит исключительно оборонный характер.

Ранее сенатор Алексей Пушков оценил проект национальной стратегии обороны Румынии, в котором Россия упомянута, как потенциальная угроза: «Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности»