В Минобороны сообщили о проверке на коронавирус участников Парада Победы

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10 июня 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Красная площадь, г. Москва, фото: pexels.com

В Министерстве обороны РФ сообщили о тестировании на коронавирусную инфекцию COVID-19 всего личного состава парадного расчета и механизированной колонны военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно информации Минобороны, инфицированных среди участников Парада Победы нет. К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний.

Военный парад в честь юбилея Победы состоится 24 июня. Этот день объявлен выходным днем.

Для проживания участников парада выделены отдельные изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением, - сообщает оборонное ведомство.

Освящение главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке состоится 14 июня, а не 22, как планировалось