Освящение главного храма Вооруженных сил России состоится 14 июня, а не 22, как планировалось

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10 июня 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

С. Шойгу, фото с сайта Минобороны,

Освящение главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке состоится 14 июня, а не 22, как планировалось. Настоятель храма епископ Стефан (Привалов) рассказал, что дату освящения храма намечали первые лица. Сначала называлась дата 22 июня.

Но теперь решили развести два мероприятия - освящение главного воинского храма России и торжества 22 июня по случаю Дня памяти и скорби.

Епископ Стефан, который также возглавляет синодальный Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами, сообщил, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл будет не только освящать храм 14 июня, но и, очень вероятно, возглавит в нем поминальные мероприятия 22 июня.

О завершении строительства главного храма ВС России Минобороны РФ объявило 9 мая. Храм был построен в подмосковном парке "Патриот" на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступавшие в специально созданный благотворительный фонд.

Изначально предполагалось, что храм будет освящен 6 мая, в день памяти святого Георгия Победоносца. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, планы изменились.