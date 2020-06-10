Адвокат объяснила, из-за чего Ефремову могут снизить срок заключения

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10 июня 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Авария. Фото: соцсети

Адвокат Виолетта Волкова рассказала, в каком случае Михаилу Ефремову могут снизить срок заключения. Эксперт отметила, что немаловажную роль в решении суда будет играть экспертиза автомобиля актера.

Специалист подчеркнула, что 12 лет тюремного заключения ждут Ефремова лишь в том случае, если на момент ДТП его машина была абсолютно исправна. При этом даже если экспертиза покажет неисправности, полностью избежать наказания артисту не удастся.

«58-я статья УК РФ предусматривает, что за непредумышленные преступления или умышленные, но не сильной тяжести, он отправляется в качестве наказания в колонию-поселение. В исключительных случаях ему может быть назначена колония общего режима. В данном случае состояние опьянения отягчающим фактором не является», - объяснила Волкова.