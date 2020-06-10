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Воробьев рассказал, когда в Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды

, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды
Андрей Воробьев. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда в регионе будут открыты торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов. По его словам, это может произойти в ближайшее время.

Воробьев заявил, что власти Подмосковья уже консультируются с врачами по поводу безопасного открытия летних веранд и ТЦ. «Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультации с санитарным врачом», - сообщил губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что до конца текущей недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений на территории региона.

АБ

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