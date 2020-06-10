В семье погибшего в ДТП с Ефремовым не готовы к примирению с актером

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10 июня 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

Стало известно, что Михаил Ефремов и его представители не предлагали денежную компенсацию семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером. Об этом рассказал представитель потерпевших Александр Добровинский.

Он отметил, что никто не связывался с родственниками Захарова: ни сам Ефремов, ни его представители.

«Насколько я понимаю, близкие Сергея уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса", - заключил Добровинский.

Сам Ефремов говорил, что признает вину. Его адвокат Виталий Чернышов, который сейчас вышел из дела, говорил: артист готов материально помочь семье погибшего.

Ранее сообщалось: Станислав Садальский раскритиковал тех, кто после ДТП в центре Москвы буквально набросились на Михаила Ефремова с обвинениями.