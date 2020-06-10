Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Движение затруднено в Москве на Звенигородском шоссе из-за массового ДТП

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Движение затруднено в Москве на Звенигородском шоссе из-за массового ДТП
pexels.com

Движение машин в среду, 10 июня, днем затруднено в Москве в сторону центра на Звенигородском шоссе из-за массового дорожно-транспортного происшествия. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что сразу после столкновения нескольких машин движение по Звенигородскому шоссе было ограничено до одного ряда.

Сейчас уже поехали две полосы. В ЦОДД отметили, что затруднения в районе аварии ещё наблюдаются. Водителям при планировании маршрута рекомендуют выбирать пути объезда, чтобы не потерять время в заторе.

В  районе Третьего транспортного кольца на северо-западе Москвы столкнулись пять машин. Пострадали три человека.

ИЧ

В мире

Аналитик раскрыл возможных причастных к уничтожению Boeing MH17 в Донбассе

Аналитик раскрыл возможных причастных к уничтожению Boeing MH17 в Донбассе

К уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года могут быть причастны Вооруженные силы Украины, киевские спецслужбы и Соединенные Штаты. Такую версию озвучил эксперт Владимир Карасев.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью