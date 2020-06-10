Движение затруднено в Москве на Звенигородском шоссе из-за массового ДТП

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10 июня 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Движение машин в среду, 10 июня, днем затруднено в Москве в сторону центра на Звенигородском шоссе из-за массового дорожно-транспортного происшествия. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что сразу после столкновения нескольких машин движение по Звенигородскому шоссе было ограничено до одного ряда.

Сейчас уже поехали две полосы. В ЦОДД отметили, что затруднения в районе аварии ещё наблюдаются. Водителям при планировании маршрута рекомендуют выбирать пути объезда, чтобы не потерять время в заторе.

В районе Третьего транспортного кольца на северо-западе Москвы столкнулись пять машин. Пострадали три человека.