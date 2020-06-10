В Москве произошло ДТП с участием пяти машин, пострадали три человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

10 июня 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Навигация. Фото: pixabay.com

В районе Третьего транспортного кольца на северо-западе Москвы столкнулись пять машин. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе. По предварительным данным, пострадали три человека.

Сейчас из-за аварии перекрыто движение транспорта по трем полосам из четырех. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее сообщалось: федеральная служба безопасности России задержала пять экстремистов, которые готовили теракт на рынке в Симферополе.