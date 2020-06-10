Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве произошло ДТП с участием пяти машин, пострадали три человека

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Москве произошло ДТП с участием пяти машин, пострадали три человека
Навигация. Фото: pixabay.com

В  районе Третьего транспортного кольца на северо-западе Москвы столкнулись пять машин. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе. По предварительным данным, пострадали три человека.

Сейчас из-за аварии  перекрыто движение транспорта по трем полосам из четырех. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее сообщалось: федеральная служба безопасности России задержала пять экстремистов, которые готовили теракт на рынке в Симферополе. 

ЕЧ

В мире

Аналитик раскрыл возможных причастных к уничтожению Boeing MH17 в Донбассе

Аналитик раскрыл возможных причастных к уничтожению Boeing MH17 в Донбассе

К уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года могут быть причастны Вооруженные силы Украины, киевские спецслужбы и Соединенные Штаты. Такую версию озвучил эксперт Владимир Карасев.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью