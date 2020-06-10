В Москве произошло ДТП с участием пяти машин, пострадали три человека

В районе Третьего транспортного кольца на северо-западе Москвы столкнулись пять машин. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Инцидент произошел на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе. По предварительным данным, пострадали три человека.
Сейчас из-за аварии перекрыто движение транспорта по трем полосам из четырех. Обстоятельства трагедии уточняются.
Ранее сообщалось: федеральная служба безопасности России задержала пять экстремистов, которые готовили теракт на рынке в Симферополе.