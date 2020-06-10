В Симферополе предотвратили теракт на рынке

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10 июня 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: ФСБ, AlphaSpecnaz/globallookpress.com

Федеральная служба безопасности России задержала пять экстремистов, которые готовили теракт на рынке в Симферополе. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Задержаны пять граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», - уточнили представители спеслужбы.

Отмечается, что у злоумышленников изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

Ранее сообщалось о предотвращении теракта в Чувашии, определено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами.