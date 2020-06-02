СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

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2 июня 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

автомобиль СК. фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следователи возбудили в Чувашии уголовное дело по факту приготовления к теракту после обнаружения тайника с самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального УФСБ определено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и спецслужбы работают на месте происшествия, идут изъятия, а также допросы свидетелей.

"По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления", - отмечается в сообщении.