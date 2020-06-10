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В Белоруссии число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло отметки 51 тысяча

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Белоруссии число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло отметки 51 тысяча
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Белоруссии за минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса выросло на 801. Об этом сообщила в среду пресс-служба минздрава страны.

Всего в регионе зарегистрировано 51066 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 659565 исследований на наличие инфекции.

За весь период пандемии на территории Белоруссии скончались 288 пациентов с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией. На 10 июня выздоровели и выписаны 25667 жителей, у которых ранее был подтвержден диагноз «коронавирус нового типа».  

Ранее сообщалось: московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных.

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