В повестке дня внеочередной сессии ЗСК включен вопрос о выборах

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10 июня 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством Юрия Бурлачко в режиме видеоконференции состоялась внеочередная 39-я сессия. В зале пленарных заседаний краевого парламента находились председатели профильных комитетов и депутаты, работающие на постоянной основе, остальные парламентарии выходили на связь из студий своих муниципалитетов. В повестку дня пленарного заседания было включено порядка 15 вопросов.



Первым депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой закон «О муниципальных выборах в Краснодарском крае».



Предваряя обсуждение документа, внесенного в качестве законодательной инициативы краевым избиркомом, спикер ЗСК напомнил, что на сессии в марте был принят краевой закон «О преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи». В соответствии с ним муниципальное образование город-курорт Сочи было разделено на два муниципальных образования: город-курорт Сочи и городской округ Сириус.



— В предстоящий единый день голосования 13 сентября здесь пройдут выборы депутатов представительных органов власти. Мы вносим изменения в закон «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», чтобы урегулировать механизм расходования средств из краевого бюджета на проведение выборов в новообразованных муниципальных образованиях.



Выборы станут важным для них моментом. Новому депутатскому корпусу придется решать ряд особо значимых вопросов в экономике и социальной сфере. В первую очередь – те, что касаются восстановления курортной отрасли, которая на сегодняшний день является одной из самых пострадавших от коронавирусной пандемии, – сказал Юрий Бурлачко.



По информации председателя комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрея Горбаня, документом предлагается дополнить закон «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» положениями, устанавливающими общий рамочный механизм финансирования расходов краевого бюджета на подготовку и проведение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования Краснодарского края.



Депутаты регионального парламента поддержали инициативу.