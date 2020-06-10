В Петербурге с 15 июня планируют открыть парикмахерские

С 15 июня правительство Санкт-Петербурга планирует разрешить возобновление работы парикмахерских и прочих организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
Соответствующую информацию в среду, 10 июня, предоставил в рамках онлайн-конференции о мерах региональной государственной поддержки малого и среднего бизнеса Петербурга в постэпидемиологический период вице-губернатор города Евгений Елин.
Уточняется, что с грядущего понедельника в городе может возобновиться работа парикмахерских, химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и ключей.