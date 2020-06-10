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Вирусолог рассказал, когда в России может снизиться распространение COVID-19

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вирусолог рассказал, когда в России может снизиться распространение COVID-19
лаборатория, Marco Passaro/Keystone Press Agency

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в среду, 10 июня, рассказал, когда на территории России начнется отчетливое снижение заболеваемости коронавирусом нового типа.

Альтштейн уточнил, что в Европе распространение вируса значительно снизилось, а в России эпидемия "задержалась". Однако, по словам профессора, в РФ ниже летальность. Вирусолог предположил, что отчетливое снижение заболеваемости COVID-19 начнется примерно через месяц.

Анатолий Альтштейн напомнил, что гражданам России следует по-прежнему использовать маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальное дистанцирование. Кроме того, по мнению эксперта, все, кто могут остаться на самоизоляции, должны это сделать.

ЕТ

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