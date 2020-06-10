В России за сутки от коронавируса умерли более 200 человек

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10 июня 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пациент, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России умерли более 200 пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в среду, 10 июня.

«За последние сутки умерли 216 человек... За весь период умерли 6 358 человек ... полностью выздоровело 10 386 человек», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в Москве за последние сутки зарегистрировано 56 случаев летального исхода.

Ранее сообщалось, что на территории России выявлено 8 404 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. С начала пандемии в стране зарегистрировали 493 657 заболевших COVID-19.