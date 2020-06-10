Роскачество рекомендует не покупать нарезку в супермаркетах

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

нарезка, Zamir Usmanov/Global Look Press

Специалисты Роскачества порекомендовали гражданам страны не покупать нарезку сыра и мяса из супермаркетов. Согласно последней информации, эти продукты могут быть заражены кишечной палочкой.

В Роскачестве призвали избегать в магазинах покупок нарезки, поскольку слайсеры (специальные аппараты) обычно не стерилизуют после каждого использования.

Подчеркивается, что если один продукт заражен кишечной палочкой, бактерии в процессе нарезки могут распространиться на все остальные виды мяса и сыра, попавшие в тот же слайсер. Желательно резать продукты самостоятельно в домашних условиях.