В посёлке в Хабаровском крае произошла вспышка кишечной инфекции

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9 июня 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Хабаровском крае в поселке Переяславка-2 произошла вспышка кишечной инфекции из-за водопроводной воды. Возбуждено уголовное дело.

В период с 7 по 9 июня в лечебное учреждение обратились 23 жителя поселка Переяславка-2 района имени Лазо. У них были обнаружены симптомы заболевания кишечной инфекцией.

«Всем оказана квалифицированная медицинская помощь, 21 человеку назначено амбулаторное лечение, двум - стационарное», - уточнили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.