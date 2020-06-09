В посёлке в Хабаровском крае произошла вспышка кишечной инфекции

В Хабаровском крае в поселке Переяславка-2 произошла вспышка кишечной инфекции из-за водопроводной воды. Возбуждено уголовное дело.
В период с 7 по 9 июня в лечебное учреждение обратились 23 жителя поселка Переяславка-2 района имени Лазо. У них были обнаружены симптомы заболевания кишечной инфекцией.
«Всем оказана квалифицированная медицинская помощь, 21 человеку назначено амбулаторное лечение, двум - стационарное», - уточнили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.