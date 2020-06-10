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Врач объяснил, какие рестораны выбирать для посещения в период пандемии COVID-19

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач объяснил, какие рестораны выбирать для посещения в период пандемии COVID-19
кафе в Столешниковом переулке, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Главный исследователь ЦКБ управделами президента РФ Никита Ломакин утром в среду, 10 июня, рассказал, как выбрать кафе и рестораны для посещения в период пандемии коронавируса нового типа.

Ломакин рекомендует выбирать исключительно те заведения, где человек на 100 процентов уверен в соблюдении всех необходимых санитарных и противоэпидемических мер. Кроме того, по дороге в кафе, в частности, в общественном транспорте, необходимо использовать перчатки, а затем правильно снимать их и утилизировать.

Ранее стало известно, что с 16 июня в Москве возобновят работу летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита.

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