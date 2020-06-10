Врач объяснил, какие рестораны выбирать для посещения в период пандемии COVID-19

Главный исследователь ЦКБ управделами президента РФ Никита Ломакин утром в среду, 10 июня, рассказал, как выбрать кафе и рестораны для посещения в период пандемии коронавируса нового типа.
Ломакин рекомендует выбирать исключительно те заведения, где человек на 100 процентов уверен в соблюдении всех необходимых санитарных и противоэпидемических мер. Кроме того, по дороге в кафе, в частности, в общественном транспорте, необходимо использовать перчатки, а затем правильно снимать их и утилизировать.
Ранее стало известно, что с 16 июня в Москве возобновят работу летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита.