В Москве сегодня ожидаются грозы и жара до 30 градусов

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10 июня 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

девушки на ВДНХ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк утром в среду, 10 июня, сообщила, что в течение сегодняшнего дня москвичей ожидают дожди, ливни с грозами, а также тридцатиградусная жара.

Температурный режим в столице будет на 6-7 градусов превышать средние многолетние значения. Воздух в Москве прогреется сегодня до плюс 28-30 градусов.

В полуденные часы в некоторых районах столичного региона могут пройти короткие ливневые дожди и грозы. Ветер будет дуть с юга, его порывы составят максимум 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба.