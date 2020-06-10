Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве сегодня ожидаются грозы и жара до 30 градусов

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве сегодня ожидаются грозы и жара до 30 градусов
девушки на ВДНХ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк утром в среду, 10 июня, сообщила, что в течение сегодняшнего дня москвичей ожидают дожди, ливни с грозами, а также тридцатиградусная жара.

Температурный режим в столице будет на 6-7 градусов превышать средние многолетние значения. Воздух в Москве прогреется сегодня до плюс 28-30 градусов. 

В полуденные часы в некоторых районах столичного региона могут пройти короткие ливневые дожди и грозы. Ветер будет дуть с юга, его порывы составят максимум 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба.

ЕТ

Экономика

МЭА ожидает крупнейшего в истории падения спроса на газ в мире в 2020 году

МЭА ожидает крупнейшего в истории падения спроса на газ в мире в 2020 году

Специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозирует в текущем году крупнейшее за всю историю падение мирового спроса на газ – на 4 процента или на 150 миллиардов кубометров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью