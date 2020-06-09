МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве

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9 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ливень в Москве, instagram.com/me4tatell//Global Look Press

Во вторник, 9 июня, столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, ветре с порывами до 15 метров в секунду и даже граде на территории столицы в течение сегодняшнего дня.

Предполагается, что до 21.00 часа вторника в Москве местами ожидается дождь, гроза, град, вследствие чего граждан просят по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте. Подчеркивается, что грозы существенно ухудшают видимость.

Также при усилении ветра не следует приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям и не укрываться под деревьями.