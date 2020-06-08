Экстренное предупреждение из-за жары объявлено в Сочи

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8 июня 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сочи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Сочи из-за очень жаркой погоды сегодня объявили экстренное предупреждение. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 8 июня, сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предполагается, что в ближайшие 1-2 часа и до конца дня на территории Сочи будет сильная жара. Местами температура воздуха достигнет плюс 38 градусов.

Власти города просят жителей принять все необходимые меры, чтобы защититься от жаркой погоды. Гражданам не стоит забывать о головных уборах. Одежду следует выбирать, изготовленную из натуральных тканей. Также необходимо соблюдать питьевой режим.