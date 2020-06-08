Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 29 градусов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в понедельник предупредил жителей Москвы о том, что в течение сегодняшнего дня воздух в столице России прогреется до плюс 29 градусов.
В Подмосковье столбики термометров могут показывать днем до плюс 30 градусов. В столичном регионе ожидается сегодня переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и местами грозы.
Ветер в Москве и Подмосковье будет юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе он может стать порывистым. Атмосферное давление ожидается выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба.