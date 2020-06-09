Сенатор рассказал, как поправки в Конституцию помогут взаимодействию СФ и Генпрокуратуры

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, полпред СФ в Генпрокуратуре РФ Андрей Клишас считает, что поправки в Конституцию укрепят взаимодействия СФ с Генеральной прокуратурой РФ.
Об этом сенатор заявил на заседании комиссии Генпрокуратуры по предварительному рассмотрению кандидатур на должности прокуроров регионов.
Законодатель отметил возрастающую роль верхней палаты российского парламента в связи с вынесенными на общероссийское голосование поправками в Конституцию. Речь, в частности, идет о проведении Советом Федерации консультаций по предложенным президентом России кандидатурам на должности прокуроров регионов.
По словам Клишаса, реализация указанной поправки будет способствовать укреплению взаимодействия Совета Федерации с Генпрокуратурой.
Ранее Клишас говорил, что поправки в Конституцию служат хорошей основой для политической консолидации общества.