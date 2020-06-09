Сенатор рассказал, как поправки в Конституцию помогут взаимодействию СФ и Генпрокуратуры

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9 июня 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Андрей Клишас. Фото: сайт СФ РФ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, полпред СФ в Генпрокуратуре РФ Андрей Клишас считает, что поправки в Конституцию укрепят взаимодействия СФ с Генеральной прокуратурой РФ.

Об этом сенатор заявил на заседании комиссии Генпрокуратуры по предварительному рассмотрению кандидатур на должности прокуроров регионов.

Законодатель отметил возрастающую роль верхней палаты российского парламента в связи с вынесенными на общероссийское голосование поправками в Конституцию. Речь, в частности, идет о проведении Советом Федерации консультаций по предложенным президентом России кандидатурам на должности прокуроров регионов.

По словам Клишаса, реализация указанной поправки будет способствовать укреплению взаимодействия Совета Федерации с Генпрокуратурой.

Ранее Клишас говорил, что поправки в Конституцию служат хорошей основой для политической консолидации общества.