Клишас считает, что поправки в Конституцию служат хорошей основой для политической консолидации общества

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ Андрей Клишас считает, что созданы все условия для проведения голосования.
Об этом заявил в ходе встречи членов рабочей группы, представителей ЦИК с президентом РФ. По слова сенатора, «поправки продиктованы самой жизнью».
«Люди действительно вникли в содержание поправок, их актуальность для многих стала очевидна, особенно на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции», – сказал он.
Клишас также отметил, что все члены рабочей группы и представители ЦИК едины в том, что правила, по которым будет проводиться общероссийское голосование, должны быть простыми, понятными и удобными.
«Люди должны доверять как процедуре, так и результату голосования», – добавил Клишас.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что граждан продолжают интересовать изменения в Конституцию, за которые предстоит голосовать.